МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару падает в среду вечером на 1% после выхода данных о замедлении инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Доллар вслед за биржевым рекордом стал дороже 27 лир

По состоянию на 18.19 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на 1,1%, до 1,289 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3034 доллара.

Курс евро к доллару опускался до 1,1198 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1226 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 139,63 иены со 138,81 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,43%, до 100,37 пункта.

Согласно официальным данным, годовая инфляция в Великобритании по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, предполагалось замедление только до 8,2%. Кроме того, годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, как и ожидалось.

"Инвесторы считают, что если инфляция будет устойчиво снижаться, то Банк Англии, возможно, будет меньше стремиться к дальнейшему повышению процентных ставок", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс глава отдела финансовой аналитики AJ Bell Дэнни Хьюсон (Danni Hewson). В июне Банк Англии неожиданно повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 5% с 4,5%, ожидалось повышение на 25 базисных пунктов.

Рынки также оценивают макростатистику из США. Количество новых домов в стране, строительство которых было начато в июне, уменьшилось на 8% по сравнению с пересмотренным показателем мая и составило 1,434 миллиона. Эксперты ожидали снижения показателя лишь до 1,48 миллиона с первоначального уровня мая в 1,631 миллиона.