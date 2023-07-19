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Суда, идущие на Украину, будут считаться перевозчиками военных грузов
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Все суда, идущие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться как потенциальные перевозчики военных грузов, а флаги данных судов будут рассматриваться вовлеченными... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, новости, россия, мо, украина, суда
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Все суда, идущие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться как потенциальные перевозчики военных грузов, а флаги данных судов будут рассматриваться вовлеченными в конфликт с 20 июля, заявили в среду в Минобороны России.
"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — сказали в ведомстве.
Более того, несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.
"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — уточнили в ведомстве.