МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Все суда, идущие в акватории Черного моря в украинские порты, будут считаться как потенциальные перевозчики военных грузов, а флаги данных судов будут рассматриваться вовлеченными в конфликт с 20 июля, заявили в среду в Минобороны России. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

"В связи с прекращением функционирования "черноморской инициативы" и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", — сказали в ведомстве.

Более того, несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

"Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке", — уточнили в ведомстве.