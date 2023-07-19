МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект о регулировании рынка онлайн-подписок, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Госдума приняла в первом чтении законопроект о долевом страховании в России

Авторами межфракционной инициативы стали депутаты Госдумы Петр Толстой, Леонид Слуцкий, Антон Немкин, Владислав Даванков, Дмитрий Гусев, Антон Ткачев, Дмитрий Кузнецов, Ирина Филатова и Андрей Свинцов.

"Внесли вместе с коллегами законопроект о регулировании в сфере платных цифровых подписок (например, на музыкальные и видеосервисы) и защите прав пользователей", — написал он в своем телеграм-канале.

Согласно законопроекту, предполагается ввести норму об уведомлении пользователей не менее чем за сутки о списании средств за подписку. Также в уведомлении нужно будет направлять информацию о дате списания платежа и о том, как прекратить подписку. Более того, должна содержаться ссылка на платформу, где можно отказаться от подписки. Полномочиями по контролю предлагается наделить Роскомнадзор.

Законопроектом также предлагается запретить для торговых площадок списывать деньги с карт, данные которых были удалены из личного кабинета до момента покупки товара. В случае списания денежных средств без уведомления потребителя продавец обязан будет их вернуть, отметил ранее депутат ГД Андрей Свинцов.

"Это позволит решить ряд проблем, возникающих у многих потребителей при использовании платных цифровых подписок, таких как отслеживание подписок, их отмена, в том числе после завершения пробного бесплатного периода, несоответствие сервиса по подписке заявленному продавцом предложению или одностороннее изменение условий предоставления сервиса продавцом, автоматическое продление платных подписок без предварительного подтверждения и списание денежных средств без соответствующего уведомления", — подчеркнул парламентарий.