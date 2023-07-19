МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минфин предложил перечень дружественных стран для допуска иностранцев к биржевым торгам валютой в РФ, следует из проекта постановления правительства, разработчиком которого является министерство. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Минфин Британии обязал банки уведомлять о закрытии счетов за три месяца

"Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, в которых зарегистрированы иностранные банки (иностранные кредитные организации) и иностранные брокеры, которые могут быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой и в организованных торгах, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является валюта и (или) процентные ставки", — говорится в документе.

Согласно материалам проекта, в список вошли: Азербайджан, Армения, Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Гонконг, Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Китай (за исключением Тайваня), Киргизия, Куба, Малайзия, Марокко, Мексика, Молдова, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Перу, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркмения, Турция, Узбекистан, Уругвай, Филиппины, Чили и ЮАР.

В пояснительной записке сообщается, что список не содержит недружественные юрисдикции. Предполагается, что постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет увеличить число иностранных участников организованных валютных торгов в России. Закон был подготовлен в целях дальнейшего развития российского биржевого валютного рынка и повышения эффективности расчетов в национальных валютах. Он позволяет кредитным организациям и брокерам из дружественных стран участвовать в организованных торгах иностранной валютой, а также производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Согласно закону, перечень иностранных государств, чьи кредитные организации и брокеры могут быть допущены к участию в валютных торгах, должно утвердить правительство РФ. А Банк России сможет устанавливать требования к иностранным банкам и брокерам по допуску к организованным торгам валютой и ПФИ, а также вводить ограничения в отношении их сделок на валютном и срочном рынках.