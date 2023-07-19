МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Недельная инфляция в России с 11 по 17 июля ускорилась до 0,18% с 0,14% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 3,15%, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июня

"За период с 11 по 17 июля 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,18%, с начала июля – 100,38%, с начала года – 103,15%", — говорится в документе.

По данным статистического ведомства, на неделе с 11 по 17 июля рост цен на плодоовощную продукцию ускорился до 0,8% с 0,4% неделей ранее. В том числе цены на капусту выросли на 5,2%, бананы – на 2,7%, яблоки – на 2,3%, помидоры – на 1,9%. В то же время снизились цены на огурцы — на 5,4%, лук – на 4,3%, морковь – на 1,8%, свеклу – на 1,1%.

Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) цены на 17 наименований товаров снизились. Сильнее всего зафиксировано снижение цен на вермишель — на 0,86%. Гречка и мясные консервы для детского питания подешевели на 0,7%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и подсолнечное масло — на 0,5%. Кроме того, снизилась цена на творог, овощные консервы для детского питания и муку – на 0,3%, сливочное масло, маргарин и молоко – на 0,2%, сметану, сыры и печенье – на 0,1%.

Подорожали 16 наименований продуктов, сильнее всего сахар — на 1,1%. Также выросли в цене: полукопченые и варено-копченые колбасы – на 0,8%, яйца и чай – на 0,5%, мороженая рыба – на 0,4%, свинина, баранина и мясо кур – на 0,3%, сосиски, сардельки, фруктово-ягодные консервы для детского питания, вареные колбасы и пшено – на 0,2%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов и рис – на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости туалетная бумага подорожала на 0,3%, стиральный порошок — на 0,1%, гигиенические прокладки, хозяйственное мыло и спички — на 0,1%. Одновременно с этим цены на зубные щетки снизились на 0,1%.

Телевизоры на отчетной неделе выросли в цене на 1,43%, смартфоны — на 0,5%, электропылесосы — на 0,12%. Стоимость нового иностранного автомобиля на неделе с 11 по 17 июля выросла на 0,4%, отечественного — на 0,1%. Бензин подорожал на 0,5%, дизельное топливо – на 0,1%.

За период с 11 по 17 июля цены аллохол выросли на 0,7%, корвалол — 0,4%, нестероидный противовоспалительный препарат "Нимесулид" и противовирусный препарат "Эргоферон" — на 0,3%, комбинированные анальгетики — на 0,2%. Снизились цены на мазь "Левомеколь" – на 0,3%, препарат от кашля "Ренгалин" – на 0,1%.

Рост стоимости полета в салоне экономического класса замедлился до 2% с до 4,8% неделей ранее.