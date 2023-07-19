МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены промышленных производителей в РФ в июне 2023 года не изменились ни в месячном, ни в годовом выражении, по итогам первого полугодия снизились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из публикации Росстата. Цены на золото застопорились вблизи восьминедельного максимума

"В июне 2023 года по сравнению с маем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 100%, по сравнению с декабрем 2022 года — 108,9%", — говорится в документе.

В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей снизились на 3,3% после увеличения на 12,2% в мае; в годовом выражении они опустились на 3,9%. В обрабатывающих производствах цены выросли на 1% после увеличения на 2% месяцем ранее, в годовом выражении — снизились на 0,9%.

В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в июне выросли на 0,3% после снижения на 0,6% в мае, в годовом выражении — выросли на 16%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены уменьшились на 0,5% после роста на 0,2% в мае, в годовом — рост составил 13,4%.

Статистическое ведомство отмечает, что в июне по сравнению с маем в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок снизились цены на антрацит — на 30,5%, глины легкоплавкие — на 11,4%, концентраты цинковые — на 8,6%, камень природный дробленый — на 8,1%. В то же время отмечено повышение цен на торф фрезерный для сельского хозяйства — на 25%, глины огнеупорные — на 15,4%, концентрат апатитовый — на 13,1%.

В обрабатывающих производствах увеличение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: на пропан и бутан сжиженные на 50%, битумы нефтяные кровельные, строительные, дорожные — на 39,7%, 39,6% и 21,1% соответственно, услуги по производству нефтепродуктов отдельные, выполняемые субподрядчиком — на 18,2%, углеводороды газообразные, кроме природного газа — на 13,8%, бензин автомобильный — на 13,3%. При этом цены на дистилляты легкие, не включенные в другие группировки, снизились на 13,2%.