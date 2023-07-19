МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Гречневая крупа в РФ с 11 по 17 июля снова подешевела после того, как на прошлой неделе подорожала впервые с середины мая прошлого года, цена на помидоры выросла после того, как снижалась 14 недель, следует из данных Росстата. Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на российской бирже ускорила темпы роста

Цена на гречневую крупу в среднем в РФ упала на 0,68% после того, как с 4 по 10 июля выросла на 0,29%; с начала текущего года по 17 июля гречка в РФ подешевела на 18,45%. В прошлом, 2022 году она дорожала в последний раз на неделе с 14 по 20 мая (плюс 0,34%).

Помидоры на отчетной неделе подорожали на 1,92% — впервые после 14 недель снижения цены; последний раз цены на них выросли на неделе с 28 марта по 3 апреля, на 0,68%.

Мясо кур с 11 по 17 июля подорожало в среднем на 0,34%, замедлив темп роста (плюс 0,49% на прошлой неделе), свинина прибавила 0,29% против плюс 0,37% неделей ранее. Сахарный песок стал дороже на 1,12% (до этого — на 0,84%), цена на подсолнечное масло снизилась на 0,54% против 0,44% отчетным периодом ранее.

Цельное питьевое пастеризованное молоко подешевело на 0,1% (плюс 0,08% на предыдущей неделе), стерилизованное — на 0,25% (минус 0,08% неделей ранее), куриные яйца подорожали на 0,52% против 0,33%. В свою очередь, рис и пшенная крупа на отчетной неделе прибавили 0,08% и 0,17%, неделей ранее рис — 0,41% и 0,28%.

С начала года по 17 июля мясо кур подорожало на 10,3%, свинина — на 1,63%, сахарный песок прибавил в цене 15,52%, а куриные яйца подешевели на 4,16%. Пастеризованное молоко с начала года подешевело на 1,06%, стерилизованное — на 3,45%.

С 11 по 17 июля подорожали капуста (плюс 5,2% на отчетной неделе против 6,59% неделей ранее), яблоки — плюс 2,3% против предыдущего уровня в 2,22% и картофель — на 0,02% против 3,33% на неделе с 4 по 10 июля. Подешевели лук — минус 4,28% против 4,74% неделей ранее, свекла и морковь — на 1,09% и на 1,82% против роста в цене до этого на 1,17% и на 0,63%. Огурцы опустились в цене на 5,39%, неделей ранее — на 5,3%. В целом плодоовощная продукция в РФ за отчетную неделю подорожала на 0,8%.