МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в первом полугодии увеличили пассажиропоток на 18%, до 47,5 миллиона человек, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтранса РФ Виталий Савельев. Росавиация назвала число перерегистрированных иностранных самолетов

"Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 миллиона, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сказал Савельев.