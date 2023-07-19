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https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841129870.html
Российские авиакомпании увеличили перевозки на 18 процентов
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Российские авиакомпании в первом полугодии увеличили пассажиропоток на 18%, до 47,5 миллиона человек, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтранса РФ... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, новости, россия, авиаперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в первом полугодии увеличили пассажиропоток на 18%, до 47,5 миллиона человек, сообщил на совещании у президента РФ Владимира Путина глава Минтранса РФ Виталий Савельев.
"Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 миллиона, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — сказал Савельев.