МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Каждый третий британец не обладает достаточным количеством денежных сбережений на случай непредвиденных обстоятельств, сообщает газета This is Money со ссылкой на отчет, совместно подготовленный финансовой компанией Hargreaves Lansdown и консультационной фирмой Oxford Economics. СМИ: Британия присоединилась к Индо-Тихоокеанскому торговому блоку

"Каждый третий человек (в Великобритании) в настоящее время не имеет достаточного количества наличных денег на случай непредвиденных обстоятельств", — сообщает издание.

Отмечается, что полтора года назад в эту категорию входило меньше человек — 25%.

Несмотря на небольшое замедление инфляции до 7,9%, о котором в среду объявило Бюро национальной статистики страны, стоимость многих предметов первой необходимости продолжает расти, пишет СМИ.

"Мы тратим все наличные, которые смогли накопить во время локдауна (введенного на фоне пандемии COVID-19), и проедаем деньги, отложенные на крайний случай", — приводит газета слова руководителя отдела личных финансов Hargreaves Lansdown Сары Коулз.

По ее мнению, накопленные в период пандемии сбережения защищают миллионы людей в стране от финансового тупика, однако те, кто не смог отложить какую-то сумму, рискуют попасть в долговую яму.

В Великобритании наблюдается рекордная инфляция. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.