МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, уточняющий порядок приватизации объектов культурного наследия (ОКН), включенных в соответствующий реестр. СФ уточнил переводы бюджетных организаций на счета Казначейства

В соответствии с документом, такие объекты могут приватизировать, в том числе, путем продажи на аукционе, если они находятся в хорошем состоянии, или на конкурсе, если их состояние оценивается как неудовлетворительное.

При этом должны быть установлены требования к содержанию и использованию таких объектов культурного наследия, обеспечению доступа к ним, размещению наружной рекламы, установке необходимых обозначений.

Если объект находится в плохом состоянии, условия конкурса должны предусматривать требования к сохранению ОКН и его реставрации.

Уточняется, что одновременно с приватизацией объекта лицу могут предоставить в аренду земельный участок, на котором он находится. При этом не будут отчуждать определенные земли, находящиеся на территории Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя.

Закрепляется возможность применения субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП) преимущественного права на возмездное приобретение арендуемых объектов культурного наследия.