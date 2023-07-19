МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос, Россия вернется к зерновой сделке при условии восстановления ее гуманитарной сути, заявил на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин.

Глава страны назвал наглостью и бесцеремонностью невыполнение российских условий в рамках зерновой сделки и сказал, что Запад сделал все, чтобы пустить зерновую сделку под откос и не пожалел на это сил, в то время как Россия проявляла чудеса выдержки и толерантности, терпения, продлевая зерновую сделку, последнее ее продление состоялось в мае 2023 года на период до 17 июля.

"Должен сказать, что, я считаю, что сотрудники ООН искренне стремились к выполнению всех данных Западом обещаний. Но так и не смогли ничего добиться. Ничего практически не сделали для нормальной работы сделки. А вот для ее срыва, наши так называемые партнеры на Западе, сил не пожалели. Сделали все, чтобы пустить ее под откос", — сказал Путин во время совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Также глава страны добавил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Он уточнил, что Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, использовал ее для обогащения корпораций.

"Изначально суть, смысл зерновой сделки имели колоссальное гуманитарное значение. Запад эту суть полностью выхолостил и извратил. Вместо того чтобы помогать действительно нуждающимся странам, Запад использовал зерновую сделку для политического шантажа, а кроме того, как я уже сказал, сделал ее инструментом обогащения транснациональных корпораций, спекулянтов на глобальном зерновом рынке", — указал президент.

Путин сказал, что России нужны не обещания и идеи о подключении к системе SWIFT в рамках зерновой сделки, а действия.

"Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий", — сообщил глава страны.

Он добавил, что также среди условий — вывод из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений в Россию. В том числе, по его словам, должны быть решены все вопросы со страхованием российских судов и экспортных поставок РФ, возобновление всей логистики продовольственных поставок, обеспечение беспрепятственных поставок удобрений из России и сырья для их производства.

Президент Путин оценил стремления ООН к продлению соглашения и сообщил, что Россия готова и дальше поставлять свое зерно на мировые рынки, заместив украинское, в том числе на безвозмездной основе и что одно из базовых условий возвращения России к зерновой сделке — это возврат к ее гуманитарной сути.

"Ну и, наконец, базовое условие России для возвращения к сделке — это восстановление ее изначальной гуманитарной сути. Вот при исполнении всех этих условий, о чем мы раньше договаривались, они не сейчас мною придуманы, эти условия, но как только они будут исполнены, мы незамедлительно в эту сделку вернемся", — сказал Путин.

Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.

Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и ряд других шагов.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.