МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги среды в основном в плюсе, причем британский индекс FTSE 100 подскочил на 1,8% на ослаблении фунта после выхода данных по инфляции в стране, следует из данных торгов. Российский рынок акций в среду снизился на 0,4 процента в рамках коррекции

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 1,8% — до 7 588,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 7 326,94 пункта, немецкий DAX — сократился на 0,1%, до 16 108,93 пункта.

Ранее статагентство Великобритании сообщило, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 7,9% с 8,7% месяцем ранее, предполагалось замедление только до 8,2%. На этом фоне курс фунта стерлингов к доллару упал на 1%, а удешевление национальной валюты поддерживает относительный доход компаний-экспортеров.

При этом годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам июня замедлилась до 5,5% с 6,1% месяцем ранее, как и ожидалось.

Поддержало торги в регионе и удорожание нефти марки Brent, в ходе торгов рост цены достигал 1,2%. В результате выросли в стоимости бумаги энергетических компаний региона. Акции BP подорожали на 2,4%, TotalEnergies — на 1,5%, OMV — на 1%.