ЦЮРИХ, 19 июл — ПРАЙМ. Заявления о якобы угрозах в адрес датских компаний, продолжающих работать в России, не соответствуют действительности, РФ готова оказывать содействие ответственным представителям бизнеса, сообщило в среду российское посольство в Копенгагене, комментируя ситуацию с компанией Carlsberg. Дания отменила избежание двойного налогообложения с Россией

В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев.

Как сообщили в посольстве РФ, этот шаг является частью ответных мер на недружественные действия США и примкнувших к ним стран, в том числе Дании, направленные на незаконное лишение Российской Федерации, российских юрлиц и физлиц права собственности или ограничение права собственности на принадлежащее им имущество, находящееся на территории иностранных государств.

"Озвучиваемые некоторыми датскими "экспертами" инсинуации о якобы имеющих место угрозах в отношении датских компаний, сохраняющих свое присутствие на российском рынке, не соответствуют действительности", — говорится в заявлении посольства, распространенном в среду.

В дипмиссии отметили, что в отношении продолжающих работать в России зарубежных компаний, включая датские, РФ неоднократно отмечала заинтересованность взаимодействия с ответственными представителями бизнеса, в том числе из европейских государств, а также готовность оказывать им всяческое содействие в рамках осуществления такой деятельности.