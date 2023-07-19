МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Россия на текущий момент собрала более 21 миллиона тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе совещания президента с членами правительства РФ.

"Теперь, что касается уборки урожая. Она у нас вошла в активную фазу и ведется в 35 субъектах РФ… Собрано более 21 миллиона тонн зерна", — сказал Патрушев.

Кроме того, накопано почти 200 тысяч тонн картофеля и собрано 242 тысячи тонн овощей, активно ведется уборочная кампания в новых регионах – по словам министра, там уже намолочено порядка 700 тысяч тонн зерна.

"Таким образом, сезонные полевые работы в целом проходят достаточно штатно. И в случае благоприятной погоды рассчитываем на достойный урожай по основным культурам, в частности, ожидаем не менее 123 миллионов тонн зерновых", — сказал Патрушев, добавив, что внешнеторговый потенциал РФ с учетом этого урожая оценивается в размере порядка 55 миллионов тонн.

В начале июля Патрушев отмечал, что прогноз по сбору зерна в РФ в текущем году пока составляет 123 миллиона тонн, включая 78 миллионов тонн пшеницы, однако по ходу уборки он может быть скорректирован в строну повышения. Позднее в Минсельхозе отмечали, что текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года.