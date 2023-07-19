МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость билетов "Аэрофлота" за январь-май текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Самолет Ил-112В переделают под реактивные двигатели, пишут СМИ

"Стоимость перевозки у "Аэрофлота" с января по май 2023 года увеличилась в среднем на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Савельев.

Министр отметил, что в сравнении мая 2023 года к маю 2022 года удорожание составило 14,7%, что можно объяснить низкой базой отсчёта, потому что в прошлом году были использованы субсидии в большом объеме.

У отдельных авиакомпаний, отметил глава Минтранса, фиксируется ещё более высокое удорожание стоимости авиабилетов.

"В этом случае мы совместно с Федеральной антимонопольной службой внимательно отслеживаем ситуацию и принимаем необходимые меры", — сказал министр.