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Стоимость билетов "Аэрофлота" за январь-май выросла на 6,8 процента
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Стоимость билетов "Аэрофлота" за январь-май текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, новости, россия, авиабилеты "аэрофлота"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость билетов "Аэрофлота" за январь-май текущего года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,8%, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
"Стоимость перевозки у "Аэрофлота" с января по май 2023 года увеличилась в среднем на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказал Савельев.
Министр отметил, что в сравнении мая 2023 года к маю 2022 года удорожание составило 14,7%, что можно объяснить низкой базой отсчёта, потому что в прошлом году были использованы субсидии в большом объеме.
У отдельных авиакомпаний, отметил глава Минтранса, фиксируется ещё более высокое удорожание стоимости авиабилетов.
"В этом случае мы совместно с Федеральной антимонопольной службой внимательно отслеживаем ситуацию и принимаем необходимые меры", — сказал министр.