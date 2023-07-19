МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил заложить в бюджет на 2024-2026 годы финансирование исследовательских центров, которые работают с искусственным интеллектом (ИИ). Путин высказал мнение о ситуации с зерновой сделкой

На совещании с членами правительства он напомнил о решении обеспечить до 2030 года господдержку исследовательских центров в области искусственного интеллекта.

"И здесь нужно отработать все нормативные, организационные и финансовые вопросы. В том числе в федеральном бюджете на 2024-26 годы должны быть заложены средства на финансирование таких исследовательских центров. Если этого не будет, так и движения вперед не будет", — сказал Путин.

Более того, глава страны напомнил, что России нужно постоянно укреплять свои позиции в области искусственного интеллекта, делать это на собственной базе и что нужно расширить охват компаний с государственным участием, которые планируют использование искусственного интеллекта (ИИ).

Он добавил, что, безусловно, "потребуются изменения в корпоративных стратегиях цифровой трансформации". "Прошу правительство предметно заняться этим вопросом", — отметил президент.

Президент России заявил, что также нужно допустить участников рынка к big data, и поручил принять необходимый законопроект в осеннюю сессию Госдумы и уточнил, что необходимо включить требования обязательного использования ИИ компаниями при получении госсубсидий.