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Сенаторы ограничили перемещение никотинсодержащей продукции по России
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Сенаторы одобрили поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, новости, россия, сф, никотин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили поправки в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" в части регулирования перемещения физическими лицами по территории России такой продукции.
Документом устанавливается ограничение на перемещение (транспортировку) никотинсодержащей продукции, не маркированной средствами идентификации в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации — в том числе, являющейся товаром Евразийского экономического союза.
Так, физическое лицо, достигшее 18 лет, может перемещать по территории России не более 200 изделий с нагреваемым табаком, не более 5 единиц никотинсодержащей продукции (за исключением изделий с нагреваемым табаком) с общим объемом не более 20 мл никотинсодержащей жидкости либо общим весом не более 250 г бестабачной смеси для нагревания.
По мнению законодателей, принятие закона будет способствовать снижению нелегального оборота никотинсодержащей продукции.