МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ увеличил квоту на поставки томатов из Турции до 500 тысяч тонн с прежних 350 тысяч, следует из приказа министерства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Гречка в России подешевела, помидоры подорожали впервые с конца марта

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров, предусмотренных приложением к постановлению правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 года № 1296… классифицируемых кодом ТН ВЭД ЕАЭС 0702 00 000 "Томаты свежие или охлажденные", – 500 000 тонн", — говорится в документе.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С 1 ноября 2017 года был отменен запрет на импорт томатов из Турции, а с 1 мая 2018 года Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров, оставив при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн. После этого квота несколько раз увеличивалась.