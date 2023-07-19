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Сенаторы одобрили закон об изменении состава семьи для получения соцвыплат
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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, изменяющий состав семьи, используемый для расчёта среднего дохода для получения мер соцподдержки. Так, в состав семьи будут входить... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, госпроекты, новости, россия, сф, закон, семья, соцвыплаты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, изменяющий состав семьи, используемый для расчёта среднего дохода для получения мер соцподдержки.
Так, в состав семьи будут входить заявитель, его супруг (супруга), его несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения (за исключением обучающихся по дополнительным образовательным программам), а также дети, находящиеся под его опекой (попечительством).
В настоящее время в состав семьи включаются также совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
Кроме того, законом уточняются категории лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, порядок подачи заявления об оказании государственной социальной помощи в электронном виде.