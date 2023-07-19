ВАШИНГТОН, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго повысилась более чем на 8% после заявлений министерства обороны РФ о том, что движущиеся в украинские порты суда будут считаться перевозчиками военных грузов. Заявления США о взлете цен на зерно разошлись с данными торгов

Как свидетельствуют данные торгов по состоянию на 22:50 мск, стоимостью фьючерса на поставку нефти в сентябре 2023 года на чикагской бирже выросла в среду на 8,16% до 7,25 доллара за бушель.

При этом резкий скачок котировок произошел сразу после заявлений российского Минобороны. Так, если по состоянию на 17:59 мск стоимость фьючерса на бирже составляла 6,95 доллара за бушель, то уже в 18:20 мск, после сообщений ведомства, цены резко повысились до 7,3 доллара за бушель. Таким образом, рост только за указанный промежуток времени превысил 5%.

В среду в Минобороны России сообщили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны флага этих судов будут считаться вовлеченными в конфликт. Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер позднее заявили, что США не готовы заявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты после заявления министерства обороны РФ.