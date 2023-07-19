МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об особенностях приватизации сетей газораспределения и газопотребления, направленный на сохранение целостности и обеспечение безаварийной работы систем газоснабжения. Сенаторы ограничили перемещение никотинсодержащей продукции по России

Документ позволяет приватизировать такие сети и их объекты, используемые для газоснабжения потребителей, в порядке и способами, предусмотренными законом о приватизации госимущества, при условии их обременения обязательствами по эксплуатации.

Эти обязательства должны предусматривать, что покупатель или законный владелец должен использовать объекты газоснабжения для транспортировки и подачи газа потребителям, осуществлять технологическое присоединение газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к газораспределительным сетям, заниматься их реконструкцией, развитием газораспределительной системы и обеспечивать безопасную эксплуатацию объектов газоснабжения.

При этом устанавливается принцип целостности и единства объектов газоснабжения – их разделение (дробление) на части не допускается. Эксплуатационные обязательства распространяются на все составные части объектов газоснабжения.

Преимущественное право покупки такого объекта предоставляется газораспределительным организациям (ГРО), которые непрерывно эксплуатируют его два года и более по договору безвозмездного пользования, аренды или в силу иного вещного или обязательственного права владения или пользования.

При использовании преимущественного права приватизации стоимость объекта газоснабжения принимается равной его рыночной стоимости, определенной в соответствии с законодательством об оценочной деятельности. Уступка преимущественного права не допускается. В случае отказа ГРО от этого права приватизация объекта будет осуществляться уже через конкурс, участвовать в котором смогут также лишь газораспределительные организации.

При существенном нарушении эксплуатационных обязательств уполномоченные органы будут вправе подать в суд иск об изъятии объекта газоснабжения путем выкупа. Стоимость будет определяться по результатам оценки, за вычетом убытков, причиненных потребителям вследствие такого нарушения. Существенным нарушением признается неиспользование объекта по назначению в рамках эксплуатационных обязательств. При переходе права собственности на объект газоснабжения к другому лицу эксплуатационные обязательства сохраняются.

Закон должен вступить в силу через 90 дней после официального опубликования.