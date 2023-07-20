МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 242 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики. Число безработных в России сократилось с начала года

Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 20 июля, в 15.30 мск.

В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июне снизился до 4,2 миллиона следок с 4,3 миллиона в мае.