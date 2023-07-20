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https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841133728.html
Аналитики ожидают роста числа заявок по безработице в США
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 242 тысяч, считают опрошенные... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, сша, безработица, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, выросло на 5 тысяч по сравнению с предыдущей неделей — до 242 тысяч, считают опрошенные агентством DailyFХ аналитики.
Официальные данные министерство труда страны опубликует в четверг, 20 июля, в 15.30 мск.
В 17.00 мск Национальная ассоциация риелторов (National Association of Realtors, NAR) опубликует доклад о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в июне снизился до 4,2 миллиона следок с 4,3 миллиона в мае.