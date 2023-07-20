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Австралия ввела новые санкции против России
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Австралия ввела новые санкции против российских организаций, граждан России и Белоруссии, заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг. Глава австралийского ведомства... ПРАЙМ, 20.07.2023
бизнес, экономика, новости, австралия, санкции против белоруссии, санкции против рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Австралия ввела новые санкции против российских организаций, граждан России и Белоруссии, заявила министр иностранных дел страны Пенни Вонг.
Глава австралийского ведомства сообщила, что власти ввели целевые санкции против десяти граждан, в том числе российских министров и чиновников и высокопоставленных белорусских военных. Также под ограничения попали 35 российских оборонных, технологических и энергетических организаций.
"Меры должны оказать максимальное давление на тех физических и юридических лиц, которые играют роль в прямой или косвенной поддержке СВО", — подчеркнула Вонг.
В заявлении главы МИД Австралии уточняется, что действие новых ограничений распространяется на компании в сфере атомной энергетики и добыче арктических ресурсов, оборонные предприятия, включая производителя вертолетов и его главу, вице-премьеров России Андрея Белоусова и Дмитрия Чернышенко.