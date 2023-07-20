БИШКЕК, 20 июл — ПРАЙМ. Киргизия примет меры для пресечения реэкспорта товаров из списка санкций, заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Почти половина экспорта в Россию не попадает под санкции, заявили в Италии

Газета Washington Post ранее в среду писала, что Белый дом готовит меры против Киргизии из-за экспорта подсанкционных товаров, которые якобы поступают в Россию.

"Приняты все меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции", — сказал Жапаров.

Киргизский премьер также призвал бизнес использовать электронные счета-фактуры для выявления незадекларированных грузов.