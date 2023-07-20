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Премьер Киргизии обещал пресекать реэкспорт санкционных товаров
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Киргизия примет меры для пресечения реэкспорта товаров из списка санкций, заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Газета Washington Post ранее в среду писала, что Белый дом... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, киргизия, санкции против рф, реэкспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БИШКЕК, 20 июл — ПРАЙМ. Киргизия примет меры для пресечения реэкспорта товаров из списка санкций, заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Газета Washington Post ранее в среду писала, что Белый дом готовит меры против Киргизии из-за экспорта подсанкционных товаров, которые якобы поступают в Россию.
"Приняты все меры, чтобы санкционные товары не пересекали нашу границу и не уходили туда, где есть санкции", — сказал Жапаров.
Киргизский премьер также призвал бизнес использовать электронные счета-фактуры для выявления незадекларированных грузов.