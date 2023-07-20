МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов четверга установила новые рекорды, свидетельствуют данные торгов. Цена золота растет на торгах четверга

Бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожал в четверг на 2,03% — до 63 924 рублей за тонну. Это очередной рекорд, уже одиннадцатую торговую сессию подряд. Стоимость марки Аи-95 также выросла — на 1,26%, до 69 002 рублей, обновив рекорд предыдущего дня.

Летнее дизельное топливо прибавило в цене 2,37%, его стоимость составила 56 681 рубль за тонну. Также подорожал мазут — на 1,84%, до 22 253 рублей. Авиакеросин подорожал на 0,18%, до 65 462 рублей за тонну. Подешевели только сжиженные углеводородные газы (СУГи) — на 4,18%, до 20 817 рублей.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. По данным Минэнерго, в июле производство топлива постепенно увеличивается после окончания первой волны плановых ремонтов на НПЗ. При этом дефицита бензина в России нет, а спрос на внутреннем рынке полностью обеспечен предложением, говорят в министерстве.

Кроме того, в конце июня вице-премьер Александр Новак провел совещание о рынке топлива, где призвал нефтяников отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок, даже когда экспорт выгоднее. Также Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями и обсудить дополнительное увеличение минимального норматива продаж бензина в РФ через биржу в случае обострения рыночной ситуации.