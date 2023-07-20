МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, говорится в опубликованном правительством страны документе. Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2024 года

"Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — сказано в тексте.

Министерство иностранных дел Великобритании в марте прошлого года заблокировали активы Тинькова и запретли ему въезд в страну. Позднее для кораблей, которые находились во владении или под контролем российского предпринимателя, закрыли вход в британские порты.

В ноябре 2022 года Тиньков опубликовал в соцсетях запись о своем отказе от российского гражданства с прикрепленной справкой. Затем пост удалили, а этот факт бизнесмен назвал "загадочным".

Bloomberg сообщал в начале марта текущего года, что Тиньков просил МИД Британии снять с него санкции, подчеркнув, что это "было бы справедливо".