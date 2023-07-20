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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841138767.html
Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании
Экономика
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Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, говорится в опубликованном правительством страны документе. "Следующее лицо было удалено из единого списка и... ПРАЙМ, 20.07.2023
общество , экономика, новости, великобритания, олег тиньков, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, говорится в опубликованном правительством страны документе.
"Следующее лицо было удалено из единого списка и больше не подлежит замораживанию активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Олег Юрьевич Тиньков", — сказано в тексте.
Министерство иностранных дел Великобритании в марте прошлого года заблокировали активы Тинькова и запретли ему въезд в страну. Позднее для кораблей, которые находились во владении или под контролем российского предпринимателя, закрыли вход в британские порты.
В ноябре 2022 года Тиньков опубликовал в соцсетях запись о своем отказе от российского гражданства с прикрепленной справкой. Затем пост удалили, а этот факт бизнесмен назвал "загадочным".
Bloomberg сообщал в начале марта текущего года, что Тиньков просил МИД Британии снять с него санкции, подчеркнув, что это "было бы справедливо".