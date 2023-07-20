МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что рентабельность деятельности сельхозорганизаций по итогам 2023 года будет не выше 16%, а темпы роста объемов сельхозпроизводства не превысят результат предыдущего года, сообщила в ходе конференции "Где маржа" замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова. Минсельхоз увеличил квоту на поставки томатов из Турции

"Рентабельность по итогам 2022 года у нас снизилась по сравнению с 2021 годом и составила 20% (с учетом бюджетных субсидий), без учета – 16%. В этом году, в связи с тем, что цена на зерно до их пор все-таки сохраняет невысокую динамику по сравнению с 2021 годом, мы предполагаем, что рентабельность будет ниже или на уровне 16% (с учетом бюджетных субсидий – ред.)", — сообщила Фастова.

Среди причин снижения рентабельности она назвала рост заработной платы – по ее мнению, повышение ее уровня связано с конкуренцией и с тем, что кадров на селе становится все меньше.

"Индекс сельхозпроизводства в 2022 году был высокий, 110,2%, мы все знаем о высоком урожае, в настоящий момент 103% (по итогам пяти месяцев – ред.). Конечно, такими темпами год к году расти невозможно, поэтому ожидаем той же ситуации по индексу сельхозпроизводства", — добавила замминистра.

Министерство фиксирует рост объемов производства пищевых продуктов – если за январь-май прошлого года он составлял 1,6%, то в этом году за тот же период прирост составил 5,3% год к году.

Фастова также сообщила, что меры поддержки АПК, заложенные в бюджет 2023 года, составляли 445,8 миллиарда, но уже сейчас поддержка выше и составляет 470 миллиардов. Основные направления, куда пошла дополнительная поддержка – это зерновые (10 миллиардов рублей), поддержка экспорта, льготное кредитование (3 миллиарда) и перевозки (11 миллиардов рублей).