ГААГА, 20 июл — ПРАЙМ. Королевская академия наук и искусств Нидерландов (KNAW) решила прекратить сотрудничество с престижной премией пивоваренного концерна Heineken в области науки и искусства из-за продолжения его деятельности в России, пишет газета Volkskrant. Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2024 года

Королевская академия наук и искусств Нидерландов (KNAW), в работе которой принимают участие 600 выдающихся голландских ученых, отвечает за выдвижение и отбор премий Heineken с 1964 года. Эти престижные премии присуждаются пяти известным исследователям и деятелям культуры как в Нидерландах, так и за рубежом, каждые два года.

Сообщается, что Королевская академия наук и искусств Нидерландов решила прекратить участие в отборе премий Heineken из-за "отсутствия ясности в позиции концерна по его деятельности в России". При этом представитель академии отметил, что это решение было принято "с болью в сердце", учитывая многолетнюю историю сотрудничества с Heineken.

В нидерландском пивоваренном концерне газете заявили, что решение о прекращении сотрудничества было совместным. Как отметил представитель Heineken, в настоящее время фонды компании ищут независимое жюри для присуждения премий в области науки и искусства.

В конце февраля Heineken сообщил, что планирует завершить выход из российских активов в первой половине 2023 года. В марте пивоваренный концерн разрешил российскому подразделению запускать новые местные продукты, чтобы избежать банкротства, за что подвергся критике в Нидерландах. Как стало известно в апреле, Heineken нашел покупателя на свой бизнес в России, теперь ожидает одобрения российских властей.