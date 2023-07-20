МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Британские власти "потеряли нюх", вводя ограничения против лиц, которых уже внесли в санкционные списки, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов. Олег Тиньков исключен из санкционного списка Великобритании

СОМБ занимается подготовкой военных правительственной армии Центральноафриканской республики и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.

Великобритания ранее обновила список санкций, включив, в том числе, самого Иванова.

"Британия потеряла нюх и бдительность, которыми ранее славились ее спецслужбы. Я уже полгода как под санкциями США", — прокомментировал ситуацию Иванов.

Глава СОМБ отметил, что введение Западом ограничений против него очень почетно. По его словам, санкции подстегивают лучше работать на благо установления мира в ЦАР и "на зло врагам".