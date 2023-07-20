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Великобритания "теряет нюх" на санкции, заявил глава СОМБ
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Британские власти "потеряли нюх", вводя ограничения против лиц, которых уже внесли в санкционные списки, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ)... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, санкции против рф, великобритания, сомб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Британские власти "потеряли нюх", вводя ограничения против лиц, которых уже внесли в санкционные списки, заявил глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
СОМБ занимается подготовкой военных правительственной армии Центральноафриканской республики и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.
Великобритания ранее обновила список санкций, включив, в том числе, самого Иванова.
"Британия потеряла нюх и бдительность, которыми ранее славились ее спецслужбы. Я уже полгода как под санкциями США", — прокомментировал ситуацию Иванов.
Глава СОМБ отметил, что введение Западом ограничений против него очень почетно. По его словам, санкции подстегивают лучше работать на благо установления мира в ЦАР и "на зло врагам".