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2023
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Исландия уведомила МИД о приостановке деятельности посольства в Москве
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Деятельность исландского посольства в России будет приостановлена в Москве с 1 августа, сообщили в МИД России. "В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, посольство, россия, деятельность, исландия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Деятельность исландского посольства в России будет приостановлена в Москве с 1 августа, сообщили в МИД России.
"В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", — заявили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.
В начале июня глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир сообщила, что приостановит работу посольства в Москве с 1 августа. Исландское правительство попросило Россию ограничить работу представительства в Рейкьявике.
Исландия решила, что сохранение деятельности посольства не оправдано. В МИД страны уточнили, что данное решение не является результатом дипломатических отношений.
"Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает исландское ведомство.