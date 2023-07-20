МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Деятельность исландского посольства в России будет приостановлена в Москве с 1 августа, сообщили в МИД России. Глава РЗС оценил последствия приостановки участия России в зерновой сделке

"В МИД России подтверждают, что временный поверенный в делах Исландии в России Магнус Ханнессон уведомил МИД России о приостановке с 1 августа деятельности посольства Исландии в Москве. Свои функции Ханнессон продолжит исполнять из Рейкьявика", — заявили РИА Новости в российском внешнеполитическом ведомстве.

В начале июня глава МИД Исландии Тордис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоттир сообщила, что приостановит работу посольства в Москве с 1 августа. Исландское правительство попросило Россию ограничить работу представительства в Рейкьявике.

Исландия решила, что сохранение деятельности посольства не оправдано. В МИД страны уточнили, что данное решение не является результатом дипломатических отношений.

"Как только позволят условия, Исландия сделает приоритетом возобновление работы посольства Исландии в Москве", — сообщает исландское ведомство.