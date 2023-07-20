МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% по сравнению с показателем мая — до 4,16 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR). Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 4,2 миллиона сделок.

В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в июне составили 3,72 миллиона, сократившись на 3,4% в месячном выражении и на 18,8% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране снизилась в годовом выражении на 1,2%, до 416 тысяч долларов.

Число продаж кондоминиумов и квартир в июне составило 440 тысяч, снизившись на 2,2% в месячном выражении и на 20% в годовом. Средняя цена такой недвижимости выросла на 1,9% по сравнению с июнем прошлого года и составила 361,6 тысячи долларов.

Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 2% и практически не изменилась по сравнению с маем и июнем 2022 года.