2023-07-20T17:11:00+03:00
2023-07-20T17:16:29+03:00
2023-07-20T17:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841140224.html
Продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизились на 3,3 процента
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% по сравнению с показателем мая — до 4,16 миллиона, говорится в докладе Национальной... ПРАЙМ, 20.07.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, вторичный рынок жилья в сша
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900825.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900825.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900824.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900824.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900812.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83590/08/835900812.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841139141.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% по сравнению с показателем мая — до 4,16 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (NAR).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 4,2 миллиона сделок.
В том числе продажи домов для одной семьи (single-family home) в США в июне составили 3,72 миллиона, сократившись на 3,4% в месячном выражении и на 18,8% в годовом. Средняя стоимость таких домов по стране снизилась в годовом выражении на 1,2%, до 416 тысяч долларов.
Число продаж кондоминиумов и квартир в июне составило 440 тысяч, снизившись на 2,2% в месячном выражении и на 20% в годовом. Средняя цена такой недвижимости выросла на 1,9% по сравнению с июнем прошлого года и составила 361,6 тысячи долларов.
Также, по данным ассоциации, доля проблемной недвижимости на рынке составила 2% и практически не изменилась по сравнению с маем и июнем 2022 года.