ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Канада ввела санкции против российских сотовых операторов, карты МИР, банков, организаций и граждан, заявило Министерство иностранных дел страны. Австралия ввела новые санкции против России

Как говорится в опубликованном ведомством списке, "Под санкции попали операторы "Билайн", МТС, "Мегафон" и Tele2, банки "Точка" и "Тинькофф", карта МИР, система платежей Yandex Pay, "Лахта Парк" и "Лахта Плаза", а также "Московское городское общество казаков", — сказано в списке, опубликованном ведомством.

Кроме того, канадский МИД включил в санкционный список продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman, режиссера Никиту Михалкова, министра культуры Ольгу Любимову и ее заместителя Аллу Манилову, главу Минобразования Валерия Фалькова, гендиректора Эрмитажа Михаила Петровского, главу компании "Росатома" "Русатом Оверсиз" Евгению Пакерманову, заместителей генерального директора "Росатома" Сергея Обозова, Юрия Оленина, героя РФ Ивана Каменских, руководителя "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого и других россиян.

Отмечается, что всего в обновленный санкционный список вошли 39 физлиц и 25 организаций.