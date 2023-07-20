МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг в основном опускаются, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы реагируют на данные финотчетности компаний и макростатистику из США. Российский рынок акций немного замедлил темпы снижения

По состоянию на 17.26 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,42%, до 35 208,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 1,16%, до 14 191,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4 546,25 пункта.

На торги продолжает влиять сезон корпоративной отчетности, среди лидеров снижения — американский стриминговый сервис Netflix. Акции компании дешевеют на 8,4%, поскольку выручка за второй квартал оказалась хуже прогноза, не оправдал ожидания рынка и прогноз компании по выручке на третий квартал.

Акции Tesla дешевеют на 6,4% после публикации финотчета. Хотя выручка и чистая прибыль компании заметно выросли во втором квартале и оказались лучше ожиданий, инвесторы обратили внимание на комментарии по ценам. Владелец компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена продолжать снижать цены на свои электромобили, если процентная ставка продолжит расти.

Бумаги Alcoa теряют в стоимости 5,2%, за второй квартал компания отчиталась о чистом убытке, в то время как выручка сократилась почти на четверть.

Рынки оценивают и неоднозначную макростатистику. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, неожиданно снизилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, ожидался рост до 242 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в июне снизилось на 3,3% к маю, до 4,16 миллиона следок. Прогноз составлял 4,2 миллиона.