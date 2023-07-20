2023-07-20T17:56:00+03:00
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2023-07-20T17:56:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841140757.html
Евросоюз ввел новые санкции против россиян
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https://россиясегодня.рф
В ЕС внесли пять организаций и 12 физических лиц из России в санкции по обвинениям в нарушении прав человека, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, ес, санкции, россия, права человека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. В ЕС внесли пять организаций и 12 физических лиц из России в санкции по обвинениям в нарушении прав человека, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Под санкции попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО "Электронная Москва".
Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека действует с 8 декабря 2020 года. Разработчиком режима был глава евродипломатии Жозеп Боррель. Под ограничениями находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.