БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. В ЕС внесли пять организаций и 12 физических лиц из России в санкции по обвинениям в нарушении прав человека, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Канада ввела новые санкции против России

Под санкции попали представители мэрии Москвы, директор ФСИН России Аркадий Гостев, руководство исправительной колонии №6, где содержится Алексей Навальный, а также Департамент информационных технологий по городу Москве, ГУВД по городу Москве и АО "Электронная Москва".

Глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека действует с 8 декабря 2020 года. Разработчиком режима был глава евродипломатии Жозеп Боррель. Под ограничениями находится несколько десятков граждан разных стран, включая Россию.