ТАШКЕНТ, 20 июл — ПРАЙМ. Россия сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана в январе-июне 2023 года, торговый оборот между двумя странами увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 4,413 миллиарда долларов, следует из данных узбекистанского агентства статистики, обнародованных в четверг. В ФТС заявили о глобальном развороте торговли России на Восток и Юг

По данным агентства, внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-июне 2023 года вырос на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 29,17 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из республики увеличился на 23%, до 12,14 миллиарда долларов, импорта — на 17%, до 17,031 миллиарда долларов.

В материалах ведомства указывается, что по итогам первой половины 2023 года Россия с долей в общем объеме внешнеторгового оборота в 15,1% сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров. Китай с долей 18,1% удерживает первое место, Казахстан (7,5%) замкнул тройку.

По данным статистического ведомства, объем узбекского экспорта в РФ вырос на 5,5% — до 1,28 миллиарда долларов (10,5% в общем объеме экспорта). Российский рынок в первом полугодии продолжает занимать первое место в географии поставок узбекской продукции, опережая китайских потребителей. Традиционно лидерами остаются товары узбекистанской плодоовощной отрасли — 224,2 миллиона долларов (+22%, 39,9% — доля в общих поставках овощей и фруктов из Узбекистана).

Объем импорта Узбекистана из РФ в январе-июне вырос до 3,133 миллиарда долларов (+10,2%, 18,4% — в общем объеме импорта). Россия лидирует в географии узбекского импорта промышленных товаров — 1,006 миллиарда долларов (36,2% от всего узбекского импорта промтоваров).

Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам 2022 года вырос на 23% по сравнению с 2021 годом — до 9,28 миллиарда долларов, РФ в прошлом году вернулась на первое место среди стран во внешнеторговом обороте республике.