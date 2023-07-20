МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Введение санкций США и Канадой было ожидаемым для "Тинькофф банка", он к ним подготовился и сделает все возможное, чтобы для клиентов это прошло максимально незаметно, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в ее официальном Telegram-канале. Канада ввела новые санкции против России

Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка".

"Это было ожидаемо. Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно", — заявили в банке.

Кредитная организация выясняет, какое влияние будут иметь введенные санкции, отметили в сообщении.

"Продукты, сервисы и приложения "Тинькофф" работают как обычно. Если что-то изменится, мы расскажем об этом в официальных каналах "Тинькофф", — обратили внимание в банке.

В свою очередь, в брокере "Тинькофф инвестиции" отметили, что также подготовились к попаданию в санкционный список. "Сегодня торги проходят в стандартном режиме. Обязательно вернемся с более детальными комментариями, как только полностью изучим список вводимых мер", — заключили в брокере.