МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг опускается из-за удорожания доллара к мировым валютам и ожиданий по монетарной политике в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть подорожала на разнонаправленных факторах

По состоянию на 18.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 7,35 доллара, или на 0,37%, до 1 973,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,07% — до 25,115 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 100,75 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы продолжают ожидать очередного двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится на следующей неделе. Аналитики полагают, что регулятор поднимет ставку на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня в 5-5,25% годовых.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар.