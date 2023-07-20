МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Санкции США не влияют на работу Локо-банка внутри России, они коснулись расчетов в долларах, все операции в этой валюте будут завершены до 18 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Евросоюз ввел новые санкции против россиян

"Локо-банк продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах США. Локо-банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года. Введенные ограничение не влияют на работу банка внутри России. Все продукты и онлайн-сервисы доступны в обычном режиме", — говорится в сообщении.

Кроме Локо-банка, под блокирующие санкции США попали Тинькофф банк, банк "Солидарность", банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).