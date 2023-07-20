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Санкции США не повлияли на работу Локо-банка в России
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Санкции США не влияют на работу Локо-банка внутри России, они коснулись расчетов в долларах, все операции в этой валюте будут завершены до 18 октября, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 20.07.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, санкции против рф, локо-банк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Санкции США не влияют на работу Локо-банка внутри России, они коснулись расчетов в долларах, все операции в этой валюте будут завершены до 18 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"Локо-банк продолжает операционную деятельность и выполняет ранее взятые на себя обязательства. Ограничительные меры США в отношении Локо-банка коснулись расчетов в долларах США. Локо-банк завершит все операции в долларах США до 18 октября 2023 года. Введенные ограничение не влияют на работу банка внутри России. Все продукты и онлайн-сервисы доступны в обычном режиме", — говорится в сообщении.
Кроме Локо-банка, под блокирующие санкции США попали Тинькофф банк, банк "Солидарность", банк "Юнистрим" (оператор одноименной платежной системы) и Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ).