МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги четверга в плюсе на фоне продолжающегося сезона отчетности и ослабления евро, следует из данных торгов. Российский рынок акций завершил торги четверга снижением на 0,9 процента

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,76% — до 7 646,05 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 7 384,91 пункта, немецкий DAX — на 0,59%, до 16 204,22 пункта.

Акции Anglo American подорожали на 3,3%, поскольку компания нарастила производство меди в первом полугодии на 42%. Также Бумаги Glencore выросли в цене на 4,2%, ArcelorMittal — на 1,5%, Rio Tinto — также на 1,5%, BHP Group — на 1,4%.

При этом стоимость евро к доллару снижается на 0,7%. Ослабление национальной валюты поддерживает относительный доход компаний-экспортеров, что позитивно для акций.

Рынки обратили внимание и на макростатистику. Так, индекс потребительского доверия в еврозоне в июле, по предварительной оценке, поднялся до минус 15,1 пункта с минус 16,1 пункта, прогноз предполагал рост только до минус 16 пунктов.