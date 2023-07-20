МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения и предписания ФАС России, признавшей МТС нарушителем антимонопольного законодательства, так как оператор связи необоснованно повысил в 2022 году стоимость услуг для абонентов более чем на 20% при инфляции в 10,5%, а также законность наложенных на компанию за это нарушение антимонопольных штрафов. Суд сообщит 21 июля о решении относительно блогера Лерчек

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд в четверг отклонил заявление МТС, в котором оператор просил признать незаконным решение и предписание ФАС от 25 октября 2022 года и два постановления о привлечении к административной ответственности – от 13 февраля и от 16 февраля этого года.

"Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью", — говорится в карточке дела. Подробности судебного разбирательства неизвестны, поскольку дело слушалось в закрытом режиме.

ФАС в октябре сообщила, что МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат, но подтверждения роста расходов в объеме, достаточном для обоснования роста цен, в ФАС не представила. В августе, сентябре и октябре компания также повышала цены для разных тарифных планов.

Таким образом, отмечалось в сообщении, "общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%".

ФАС подчеркивала, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство признало оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги и выдало МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня.

В октябрьском сообщении ФАС уточнялось, что размер штрафа для компании "будет определен в ходе административного расследования". Впоследствии о размере штрафа не сообщалось. При этом антимонопольное дело было возбуждено по части первой статьи 14.31 КоАП РФ о "Злоупотреблении доминирующим положением на товарном рынке". Нарушение этой нормы грозит юрлицам штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Из материалов суда следует, что еще один штраф был наложен за невыполнение в установленный срок предписания федерального антимонопольного органа, санкция для юрлиц за это — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

В апреле 2022 года ФАС РФ опубликовала методические рекомендации, согласно которым увеличение операторами тарифов в условиях санкций признается обоснованным, если рост цен соответствует инфляции с начала года по состоянию на последнюю неделю месяца.