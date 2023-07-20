МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий освободить от НДФЛ и налога на прибыль при безвозмездной передаче исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или безвозмездном предоставлении права их использования, следует из базы данных нижней палаты парламента. В Госдуму внесли проект о снижении НДС для детских товаров

Документ разработан в целях стимулирования внедрения и применения результатов интеллектуальной деятельности в производстве. Он вносит изменения, которые позволят освободить от НДФЛ доходы граждан в виде исключительных прав на РИД или прав их использования РИД в ряде случаев, когда такие права могут быть безвозмездно переданы физлицу.

Например, по НДФЛ при предоставлении права использования для выполнения государственного контракта по требованию государственного или муниципального заказчика или при передаче исключительного права на РИД, созданный по государственному или муниципальному контракту, в случае невыполнения правообладателем обязанности по его использованию.

А при определении налоговой базы налога на прибыль организаций не будут учитываться доходы в виде исключительного права на РИД, созданный в ходе реализации государственного или муниципального контракта, или права использования такого результата, которое передано налогоплательщику государственным или муниципальным заказчиком по договору о безвозмездном отчуждении или о безвозмездном предоставлении права использования такого РИД.