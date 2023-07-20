МУРМАНСК, 20 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин участвовал в торжественной церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА Новости. Россия увеличила объем поставок СПГ в Китай

В ходе церемонии, глава страны заявил, что проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, а также что проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом рынке.

"Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли", — сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".

"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).