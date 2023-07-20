МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Представитель "Тинькофф инвестиций" подтвердил РИА Новости, что компания перевела иностранные ценные бумаги (ИЦБ) своих клиентов в неподсанкционную инфраструктуру, напомнив, что ранее сообщалось о намерении перевести активы в новую компанию. Карты Union Pay "Тинькофф банка" перестанут работать за рубежом 21 июля

При этом представитель брокера напомнил, что "торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, как и другими ценными бумагами, продолжатся в стандартном режиме".

"Ценные бумаги не будут заморожены, клиенту ничего делать не нужно, в интерфейсе ничего не изменится. Мы делаем все, чтобы минимизировать влияние внешних ограничений", — добавили в "Тинькофф".

Ранее в четверг США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". Банк назвал это ожидаемым, отметил, что подготовился к санкциям, и сделает все возможное, чтобы для клиентов это прошло максимально незаметно. В "Тинькофф инвестициях" отметили, что торги по всем ценным бумагам, номинированным в долларах, продолжатся в стандартном режиме.

В конце февраля 2023 года "Тинькофф инвестиции" сообщили, что переведут активы клиентов в течение одной-трех недель в новую неподсанкционную компанию.