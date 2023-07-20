МУРМАНСК, 20 июл — ПРАЙМ. В Арктике, помимо сильно изношенной коммунальной инфраструктуры, много проблем, требующих решения, заявил президент России Владимир Путин. Путин принял участие в церемонии отправки газа для "Арктик СПГ 2"

"Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО — закрытых административных территориях — эта проблема еще острее", — сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

Он уточнил, что работа должна быть более масштабной и системной. По его словам, бюджет регионов ограничен и развитие населенных пунктов тесно связано с национальной безопасностью, поэтому федеральный центр ответственен за это.

Глава страны отметил, что арктическая зона имеет стратегическую важность, имеются в виду вопросы оборонного характера и ресурсная база.