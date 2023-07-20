2023-07-20T23:49:00+03:00
2023-07-20T23:59:36+03:00
2023-07-20T23:49:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841142457.html
Путин призвал развивать арктическую зону
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Арктике, помимо сильно изношенной коммунальной инфраструктуры, много проблем, требующих решения, заявил президент России Владимир Путин. "Здесь накопились и большие проблемы,... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, арктика, путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/76/840937607.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/76/840937607.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/76/840937606.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/76/840937606.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/75/840937594.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84093/75/840937594.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841142269.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МУРМАНСК, 20 июл — ПРАЙМ. В Арктике, помимо сильно изношенной коммунальной инфраструктуры, много проблем, требующих решения, заявил президент России Владимир Путин.
"Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО — закрытых административных территориях — эта проблема еще острее", — сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Он уточнил, что работа должна быть более масштабной и системной. По его словам, бюджет регионов ограничен и развитие населенных пунктов тесно связано с национальной безопасностью, поэтому федеральный центр ответственен за это.
Глава страны отметил, что арктическая зона имеет стратегическую важность, имеются в виду вопросы оборонного характера и ресурсная база.