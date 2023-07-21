МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минстрой России разрабатывает новую систему для оплаты коммунальных услуг со специальными счетами, с помощью которых управляющие компании будут переводить деньги жильцов только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо министерства высшим исполнительным органам власти. Глава ФРТ призвал повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ

"Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти", — пишет газета со ссылкой на копию письма.

Газета уточняет, что в документе говорится об "обязательном аккумулировании" УК платежей жильцов на специальном банковском счете для перевода денег организациям, поставляющим воду, тепло и электричество. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил изданию, что такая система повысит контроль за средствами. По его словам, сейчас у жильцов нет уверенности в том, что УК расходуют деньги на оплату коммунальных услуг.

"Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел, и становятся собственностью организации… Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат", — приводит газета слова Кошелева о действующей системе оплаты коммунальных услуг.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения заявили газете, что для РСО не важно, как и где будут собираться платежи за коммунальные услуги, для них главное, чтобы деньги вовремя доходили.