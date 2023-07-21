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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230721/841144217.html
Внешний долг к ВВП России упал до исторического минимума
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Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам первого квартала текущего года упал до минимальных за всю историю 15%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ... ПРАЙМ, 21.07.2023
новости, экономика, россия, долг, ввп, исторический минимум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам первого квартала текущего года упал до минимальных за всю историю 15%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП в России по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.
Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, снизившись по его итогу до 15,45%. Российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.
Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.