МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам первого квартала текущего года упал до минимальных за всю историю 15%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Согласно опубликованным в мае расчетам агентства, объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП в России по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 года.

Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, снизившись по его итогу до 15,45%. Российский внешний долг, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 года составлял 354,8 миллиарда долларов, или примерно 27,35 триллиона рублей.

Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 году, когда он достиг 91%.