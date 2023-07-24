МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 49,7 пункта с 49,9 пункта в июне, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Европейцы стали нищать, пишут СМИ

Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 24 июля, в 11.00 мск.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.