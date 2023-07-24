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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230724/841166208.html
Аналитики ждут снижения индекса деловой активности в еврозоне в июле
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. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 49,7 пункта с 49,9 пункта в июне, полагают... ПРАЙМ, 24.07.2023
финансы, бизнес, экономика, новости, ес, еврозона, индекс деловой активности, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в июле снизился до 49,7 пункта с 49,9 пункта в июне, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Соответствующие данные компания S&P Global опубликует в понедельник, 24 июля, в 11.00 мск.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.