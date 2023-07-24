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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230724/841166599.html
Продажи водки и коньяка в России резко упали, пишет СМИ
Экономика
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Москва, 24 июл — ПРАЙМ. Россияне резко сократили покупать коньяк и водку, пишет газета "Ведомости". По данным Росстата, на которые ссылается издание, продажи водки за год упали на... ПРАЙМ, 24.07.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, росстат, алкоголь, контрафакт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва, 24 июл — ПРАЙМ. Россияне резко сократили покупать коньяк и водку, пишет газета "Ведомости".
По данным Росстата, на которые ссылается издание, продажи водки за год упали на 16,4 процента, коньяка — на 20,3 процента.
Такое заметное сокращение, вероятное, связано с теневым, нелегальным рынком, допускают эксперты издания. Поскольку многие иностранные бренды ушли из России после начала СВО, магазины могут закупать контрафактный алкоголь у теневых производителей.
Другая причина — снижение доходов у населения, преимущественно у среднего класса. Поэтому люди стали покупать более дешевые напитки. Надо учитывать то, что теневая, контрафактная продукция не учитывается в статистике.
Ранее Минпромторг отмечал, что пока в России действует мораторий, ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, государство не может полноценно выявить и пресечь продажи суррогата.