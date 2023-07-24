Москва, 24 июл — ПРАЙМ. Россияне резко сократили покупать коньяк и водку, пишет газета "Ведомости". В ГД предложили продавать алкоголь в розницу только в специальных магазинах

По данным Росстата, на которые ссылается издание, продажи водки за год упали на 16,4 процента, коньяка — на 20,3 процента.

Такое заметное сокращение, вероятное, связано с теневым, нелегальным рынком, допускают эксперты издания. Поскольку многие иностранные бренды ушли из России после начала СВО, магазины могут закупать контрафактный алкоголь у теневых производителей.

Другая причина — снижение доходов у населения, преимущественно у среднего класса. Поэтому люди стали покупать более дешевые напитки. Надо учитывать то, что теневая, контрафактная продукция не учитывается в статистике.

Ранее Минпромторг отмечал, что пока в России действует мораторий, ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, государство не может полноценно выявить и пресечь продажи суррогата.