МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг
|54
|53,9 (факт)
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46
|46
|10:15
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|48
|48,4
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|40,6
|41
|10:30
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,1
|53,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|43,4
|43,5
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль)
|49,9
|49,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|52
|51,5
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|52,8
|52,4
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46,5
|46,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|53,7
|53
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль)
|46,3
|46,4
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль)
|53,2
|53,1
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|54,4
|54
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,67%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2кв/1П2023
|RUB
|Русгидро — операционные результаты за 2кв2023
|RUB
|Русагро — операционные результаты за 2кв2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230724/841166670.html