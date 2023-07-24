 

МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ.  Ожидаемые в понедельник, 24 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг 54 53,9 (факт)
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46 46
10:15 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 48 48,4
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 40,6 41
10:30 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,1 53,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 43,4 43,5
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль) 49,9 49,7
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 52 51,5
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль) 52,8 52,4
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46,5 46,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 53,7 53
16:45 USD США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июль) 46,3 46,4
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global (июль) 53,2 53,1
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 54,4 54
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,67%

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB ГМК Норильский никель — операционные результаты за 2кв/1П2023
RUB Русгидро — операционные результаты за 2кв2023
RUB Русагро — операционные результаты за 2кв2023

 

 

 