ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) сообщила, что три четверти ее экспертов оценивают вероятность наступления рецессии в США в следующие 12 месяцев менее чем в 50%. В США предупредили о назревающем продовольственном кризисе

Под рецессией обычно понимается снижение ВВП как минимум два квартала подряд.

"Большинство экспертов с большей уверенностью смотрят в будущее экономики, чем в прошлом году, видя, что вероятность рецессии снижается", — заявил руководитель исследований условий ведения бизнеса NABE Карлос Эррера, который также является главным экономистом Coca-Cola North America.

В опросе, который проводился с 30 июня по 12 июля, приняли участие 52 члена NABE. Семьдесят один процент респондентов оценил вероятность рецессии в следующие 12 месяцев в 50% или ниже, говорится в материалах ассоциации.

Ранее в июле глава американского минфина Джанет Йеллен в интервью телеканалу CBS заявила, что возможность рецессии в США нельзя исключать полностью, поскольку в стране сохраняется высокая инфляция. По ее мнению, замедление роста экономики страны является "уместным и нормальным", поскольку в США "здоровая экономика, отличный рынок труда, но очень высокая инфляция, что вызывает озабоченность как у нас, так и у американского народа…".

В конце июня председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что рецессия в национальной экономике все еще возможна, хотя и не является наиболее вероятным сценарием.